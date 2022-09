[Exclusif] Homme sévèrement réprimandé par un policier : Révélations sur sa véritable identité

Dans une vidéo devenue virale, un agent de la circulation a sévèrement réprimandé un individu qui a jeté sa poubelle sur la voie publique. L’affaire aurait pu en rester là. Sauf que l’individu en question, sans doute pour ramener le policier à de meilleurs sentiments, s’est présenté comme un Magistrat et a fait état de ses relations avec des personnalités haut placées.



Nous en savons un peu plus sur l’identité de l’individu. D’après, des informations exclusives de Seneweb, le monsieur en question est bel et bien un magistrat. Identifié sous le nom de Boubacar Ba, il officie à la Cour des Comptes. Selon toujours des sources de Seneweb, c’est un ancien avocat Général au Parquet de la Cour des Comptes, officiant présentement en qualité de Conseiller maître à la Chambre des Entreprises Publiques.



Âgé de 63 ans, il fait partie de ces anciens qui ont participé au renforcement de la Cour des Comptes. Boubacar Ba a d'ailleurs occupé plusieurs hautes fonctions à la cour des Comptes. Compte tenu de ses problèmes de santé, il a été remplacé au poste d'avocat général pour être affecté comme rapporteur à la Chambre des Entreprises Publiques de la Cour des Comptes.



Autre précision de taille, nos sources rapportent que les magistrats de la Cour des Comptes ne relèvent pas de l'ordre judiciaire. Ils sont rattachés aux finances.

























seneweb