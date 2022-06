Exclusif - Kébémer : « S. K » un responsable de l’Apr arrêté avec plus de 28 millions de francs CFA en liquide, de fausses attestations de la Gendarmerie et des armes.

Un responsable de l’Alliance pour la république (APR), parti au pouvoir, a été arrêté hier nuit à Kébémer à un check-point à la sortie de la ville avec la somme de 28 millions de francs CFA. Le gus, selon les informations parvenues à Dakaractu, était dans une voiture 4×4 et conduisait sans permis.



Candidat aux élections locales du janvier dernier dans une localité située au Nord du pays, notre homme détenait aussi de fausses attestations de la gendarmerie. Il avait également dans sa voiture des armes blanches.



Assez pour que les hommes du Commissaire Ibrahima Diouf, surnommé « Jack Bauer » du fait de ses états de services irréprochables, à l'époque où il dirigeait le Commissariat de Yeumbeul, ne le mettent aux arrêts. Et ainsi le sommer de s’expliquer sur la provenance et la destination de l’argent. Ce que pour le moment, le mis en cause n’a pu faire. Une enquête est ouverte et nous y reviendrons...