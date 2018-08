Exclusif-Sénégal: Le Ghanéen Éric Obeng SAAH, nouveau Administrateur Directeur Général de UBA Sénégal

Notre article sur la démission de Éric Obeng SAAH à la tête d’Orabank Sénégal, publié sur le site électronique en date du 14 juin 2018, avait pris de court la place financière de la zone Uemoa. Alors que même bon nombre de hauts cadres de la direction générale de la banque n’étaient pas au courant. Le Ghanéen Éric Obeng SAAH, qui a effectué deux ans et huit mois à la tête de la succursale Orabank Sénégal, entité d’Orabank Côte d’Ivoire et dont le conseil d’administration relève du (Groupe Orabank Côte d’Ivoire), ne s’est pas éloigné de la place bancaire dakaroise, en jetant l’éponge.



Car, selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Éric SAAH vient d’être promu nouveau ADG de UBA Sénégal. Depuis le 16 août dernier. Il remplace à ce poste la sénégalaise Amie SOW DIOUF, qui a pris du coffre depuis mars dernier, avec ses nouvelles fonctions de Directrice Régionale qui chapeaute les filiales UBA Sénégal, UBA Guinée et bientôt le Mali, qui démarrera ses activités septembre prochain. Le nouveau patron d’UBA Sénégal est un banquier pur et dur, rigoureux et performer, pour avoir travaillé à Shelter Afrique, Groupe Banque Atlantique avant son acquisition par la major marocaine BCP, Orabank Bénin et Orabank Sénégal. Il a laissé derrière lui des filiales rentables après les avoir reliftées.











Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)