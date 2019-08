Exclusion Des Frondeurs : La Machine Libérale En Marche

Le processus d’exclusion du Pds des principaux frondeurs que sont Oumar Sarr, El Hadj Amadou Sall, Ameth Fall, Babacar Gaye, Alinard Ndiaye, Abdoul Aziz Diop, etc a commencé. Et c’est la Fédération départementale Pds de Saint-Louis qui a donné le ton. En effet, réunie en Assemblée générale dimanche dernier, elle se range du côté du Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade et considère que les contestataires comme s’étant auto exclus du parti puisqu’ils se sont ligués avec l’ennemi. «Nous réaffirmons notre totale adhésion en ce qui concerne la mise en place d’un nouveau Secrétariat national et le remaniement prochain du comité directeur du parti», affirme Mayoro Faye, le mandataire de la fédération départementale de Saint-Louis. Puis il s’empresse d’ajouter : «Ceux qui, au plan local comme au plan national essaient de saborder le parti nous leur ferons face. Notamment Oumar Sarr et Ameth Fall Braya qui ont le même allié, Macky Sall pour qui ils travaillent contre les intérêts du parti depuis plusieurs années maintenant. Boun Abdoullah Dionne, l’ancien Premier ministre avait déjà annoncé le ralliement de Oumar Sarr aux côtés de Macky Sall alors que Braya lui, avait publiquement déclaré son soutien à l’Apr et à son patron. Par conséquent, nous avons tourné la page de ces drôles figures et nous nous engageons à reconstruire notre parti dans le département de Saint-Louis, dans l’unité, la solidarité, la justice et la fraternité».



Ainsi, à en croire notre source, toutes les autres fédérations et autres structures du parti devraient incessamment prendre chacune une résolution pour «constater la collusion avec l’ennemi» qui entraîne par conséquent la «démission de fait» des frondeurs amenés par Oumar Sarr. D’ailleurs, le mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel) ainsi que l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) ont été les premiers à demander au Pape du Sopi de constater la démission des frondeurs. «Ces dernières semaines, certains responsables, sous la conduite de Oumar Sarr s’inscrivent dans une logique de sabordage du parti; ils s’attaquent au parti, au Secrétaire général national et au frère Karim Wade déporté de force par Macky Sall devenu aujourd’hui leur principal complice et allié», avait déclaré Frank Daddy Diatta, le responsable du Meel/Ujtl. Et selon un responsable libéral, Madické Niang avait été exclu du Pds en octobre 2018 pour les mêmes motifs. «Objectivement, c’est une candidature de collusion, une candidature téléguidée par Macky Sall qui cherche désespérément, et par tous moyens, un second mandat que les Sénégalais ne sont pas prêts à lui accorder. (…) Au demeurant toute candidature en dehors du parti ou tout soutien apporté à un candidat autre que celui régulièrement désigné par les instances du parti constitue un cas d’indiscipline majeure et d’incompatibilité flagrante entraînant la perte de qualité de membre par démission de fait, en application des articles 4 et 5 de ses statuts», avait écrit personnellement Abdoulaye Wade pour justifier l’exclusion de Madické Niang du parti. Avant d’ajouter : «Bien que la jurisprudence ne soit jamais démentie sur le traitement à infliger aux députés qui quittent délibérément le parti ou en sont exclus, le Secrétaire général national du Pds va demander au parti de laisser à Madické Niang son poste de député, comme il l’avait fait pour Iba der Thiam parce qu’il était une personnalité, mais qu’on lui retire la présidence du Groupe parlementaire». Il faut dire que les frondeurs ont un pied en dehors du parti, puisque la permanence du parti leur est désormais inaccessible. «Bientôt, le parti leur interdira de parler en son nom et d’utiliser ses symboles», souligne notre source.













walf