Exclusion Imminente et Injuste de Doudou Wade, Tafsir Thioye et Cie du Parti Démocratique Sénégalais : Une Réplique Vigoureuse

L'exclusion imminente de Doudou Wade, Tafsir Thioye, Hawa Abdul Bâ et de Pape Saër Guèye, membres influents du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) s'accompagne d'une réaction spectaculaire de Doudou Wade lui-même. En réponse à leur mise à l'écart en raison de leur opposition à une alliance avec des ennemis politiques, Doudou Wade a qualifié Karim Wade de « plus grand traître de l'histoire politique du Sénégal », révélant ainsi l'intensité des tensions au sein du parti.



Contexte de Tensions Internes et prétexte électoral



Le PDS, traditionnellement connu pour son engagement en faveur de la démocratie, traverse une crise interne sans précédent depuis un certain temps. Sous la direction de Karim Wade, le parti a opté pour une stratégie d’alliance électorale avec des figures politiques jugées auparavant comme adversaires. Cette décision a suscité de vives critiques, notamment de la part de Doudou Wade et de Tafsir Thioye et autres, qui mettent en garde contre les dangers d'un tel rapprochement. Leur position vise à défendre l'intégrité et l’identité du PDS, face à ce qu'ils considèrent comme un opportunisme politique.



La Réaction de Doudou Wade



La réponse de Doudou Wade a été foudroyante et franche. Dans un communiqué qu'il a lui-même posté sur sa page Facebook, il a dénoncé non seulement l’exclusion imminente mais également les motivations qui la sous-tendent. En traitant Karim Wade de « traître » une expression inhabituelle vis à vis d'un frère de parti, il met en lumière un sentiment de trahison parmi ceux qui ont longtemps soutenu le PDS. Cette rhétorique puissante souligne le fossé croissant entre les anciens leaders et la direction actuelle, et témoigne d'une crise de confiance qui pourrait avoir des implications profondes pour le parti.



Mobilisation des Militants



La déclaration de Doudou Wade a suscité une réaction importante parmi les militants. Nombre d'entre eux voient en lui un champion des valeurs démocratiques et s'opposent à l'exclusion de ceux qui s'opposent à l'alliance. Des mouvements de soutien à Doudou Wade et à Tafsir Thioye se forment certainement, appelant à une résistance contre ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire. La situation crée un climat de tension qui pourrait précipiter une fracture définitive au sein du PDS. La question est de savoir si le sourire d'un allié vaut la mélancolie d'un compagnon ?



Conséquences sur l’Avenir du PDS



Cette crise interne pose des questions sérieuses sur l’avenir du PDS. L’exclusion de figures critiques risque d’affaiblir davantage le parti et de le couper de sa base historique et tout ça par des accusations peut crédible portant sur une rébellion imaginaire. Doudou Wade, en s'opposant avec vigueur à cette direction, pourrait galvaniser un mouvement de révolte qui questionne les choix stratégiques de Karim Wade. Si cette tendance se poursuit, le PDS pourrait faire face à un véritable bouleversement, ouvrant la porte à de nouvelles formations politiques cherchant à profiter de l’instabilité.



L’exclusion imminente de Doudou Wade, Tafsir Thioye, Hawa Abdul Bâ et Pape Saër Guèye du PDS, couplée à la réaction explosive du premier susnommé, souligne la fragilité actuelle du parti démocratique Sénégalais. Pour préserver son héritage et retrouver sa légitimité, le PDS doit s’engager dans un dialogue sincère et inclusif, tout en respectant les voix dissidentes. La situation actuelle représente un tournant décisif pour le parti et pour l’avenir de la politique sénégalaise.





Abdou lahad Ndiaye