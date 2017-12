Exclusion de Khalifa Sall et Co du Ps- Un gage donné à Macky Sall signé Tanor Dieng ?

Dans le camp du maire de Dakar, son conseiller politique, Moussa Taye, dénonce « une décision qui est illégale au plan juridique, ridicule au plan politique et lâche au plan social, alors que Khalifa Sall est actuellement privé de liberté ». Lui-même militant du PS, Moussa Taye considère que « l’exclusion, telle qu’elle a été prononcée hier, n’est pas conforme aux textes du parti, qui prévoient deux étapes fondamentales : l’audition préalable des personnes concernées et la notification de la décision par voie écrite ». Or, à l’en croire, l’entourage de l’élu « a appris son exclusion par la presse ». « C’est un gage donné par les cadres du PS à Macky Sall, pour lui montrer qu’ils le soutiendront en 2019. De manière étonnante, des cadres de l’APR et de BBY n’appartenant pas au Parti socialiste étaient d’ailleurs présents lors de la conférence de presse, tels des huissiers venus s’assurer que le PS est bien arrimé à la mouvance présidentielle », conclut Moussa Taye.