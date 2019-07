Exercice illégal de la médecine: un faux gynécologue arrêté à Pikine

Ibrahima Bâ exerçait donc en toute quiétude, consultant et traitant des malades dont certaines étaient même hospitalisées et suivaient un traitement, rapporte L’As .



Mais il a été cueilli, la main dans le sac, le 18 juillet dernier, dans son lieu de travail, avec un cachet portant son nom et estampillé médecin gynécologue. La Section de Recherches de Colobane avait, en effet, été saisie d’une plainte par l’Ordre des médecins. Le propriétaire de la clinique a été sauvé par son état de santé précaire, mais devrait comparaître dans cette affaire, selon journal.