Expansion du coronavirus en Italie : Qu'attend le consulat du Sénégal en Italie pour créer une cellule de crise?

L'Italie, premier pays le plus touché en Europe a mis en place un cordon sanitaire autour de onze villes du nord. Dans la région de Lombardie où vivent des milliers de Sénégalais, certains envisageraient de rentrer.



Dakarposte a appris que le consulat du Sénégal et l'ambassade à Rome n'ont encore donné aucune consigne particulière aux ressortissants sénégalais.



Aux dernières nouvelles, le dernier bilan parle de 5 morts et plus d’une centaine de personnes contaminées par cette épidémie de pneumonie virale, en un laps de temps très court.



Dans ce contexte, le consulat du Sénégal gagnerait et l'ambassadeur bref les autorités du "pays de la Téranga" feraient mieux de créér, pendant qu'il est encore temps, une cellule de crise afin d’établir le contact avec les Sénégalais résidant dans ce pays.

Cette cellule sera chargée du suivi et de l’évolution de leur situation sanitaire.



Pour ce faire, un numéro vert devrait mis en place par nos gouvernant. Ce, parallèlement, aux centres de santé mis en place par les autorités Italiennes. Qui, nous apprend-on, disposent d’un numéro vert mis à la disposition des personnes ayant reconnu les symptômes du virus sur elles.



À ce jour, (touchons du bois!) aucun cas de coronavirus n’a été détecté au Sénégal. Mais, il urge que le ministère de la santé dévoile quotidiennement les données relatives à la situation et le développement épidémiologique lié au coronavirus par exemple sur les réseaux sociaux.



Urgence sanitaire mondiale : Un cas confirmé en Afrique



En outre, au niveau de l’Afrique, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a appelé samedi le "Vieux Continent " à se préparer à la propagation éventuelle de l’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) sur ce continent. "Notre plus grande préoccupation reste le potentiel de propagation de COVID-19 dans les pays où les systèmes de santé sont plus faibles", a déclaré Dr Tedros lors d’une réunion ministérielle d’urgence sur ce virus organisée par l’Union africaine et les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies d’Afrique. «Nous travaillons dur pour préparer les pays africains à l’arrivée potentielle du virus». Il explique également que «les signes croissants de transmission en dehors de la Chine (d’où est partie la maladie) montrent que la fenêtre d’opportunité que nous avons pour contenir ce virus se rétrécit. Nous appelons tous les pays à investir d’urgence dans la préparation». Selon l’OMS, la Chine a désormais notifié 75.569 cas, dont 2.239 décès.

Par ailleurs, l’OMS a relevé que les données de la Chine continuent de montrer une baisse du nombre de nouveaux cas. «C’est une bonne nouvelle, mais elle doit être interprétée avec beaucoup de prudence. Il est beaucoup trop tôt pour faire des prédictions sur cette épidémie», a souligné le chef de l’OMS récemment. Hors Chine, le nombre de cas atteint 1.200 personnes dans 26 pays, avec 8 décès, indique la même source précisant qu’il y a un cas confirmé sur le continent africain, en Egypte. Dans le même sens, plusieurs pays africains ont testé des cas suspects de COVID-19 mais ils ont été négatifs. Le directeur général de l’OMS a également précisé que son organisation était préoccupée par l’augmentation des cas en Iran (18 cas et 4 décès) et par les cas signalés en Corée du Sud et en Italie.