Expédition punitive contre le journal Les Echos – Les Moustarchidines seraient-ils des intouchables ?

L’attaque contre nos confrères du quotidien Les Echos aurait pu se solder par mort d’homme tant elle a été brutale, féroce. Du matériel informatique a été endommagé et plusieurs appareils détruits. Le seul tort de notre confrère, est d’avoir écrit que le marabout Moustapha Sy, guide du mouvement Moustarchidini wal moustarchidati, atteint de coronavirus a été hospitalisé. Il ne s’agissait que d’une information digne d’être publiée comme lorsque la presse a annoncé que d’éminentes personnalités du pays ont attrapé le coronavirus et hospitalisés. Leurs familles n’en ont pas pour autant organisé des expéditions punitives contre les journaux qui en ont fait état. Pourquoi donc les Moustarchidines se sont permis d’attaquer les locaux d’un journal qui annonçait que leur guide est aussi atteint par cette maladie qui n’épargne ni pauvre ni riche, ni marabout ni talibé encore moins ministres ou ouvrier ?

Si le parquet ne s’autosaisit pas de cette affaire, les citoyens interprèteront cela comme une forfaiture, un parti pris évident à l’égard de la classe maraboutique. Moustapha Sy est qui pour organiser des expéditions punitives contre les locaux d’un journal en restant… impuni. Son mouvement commence d’ailleurs à se singulariser pour ses actes de violence. Récemment, son fils a organisé une expédition du même genre qui s’est soldée par le kidnapping d’un jeune homme. Il est toujours recherché par les flics et gendarmes afin d’être déféré devant la justice. C’est donc devenu une marque de fabrique des Moustarchidines de s’attaquer à qui ils veulent sans conséquences judiciaires. Cela est inadmissible et le Procureur, Serigne Bassirou Diagne ne devrait pas se laisser intimider par la classe maraboutique, il doit faire son travail, sévir contre les fauteurs de trouble. A défaut de quoi, il sera accusé par le citoyen lambda de faiblesse ou de complicité pour avoir fermé les yeux sur des actes avérés de vandalisme.











Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte njaydakarposte@gmail.com