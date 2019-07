Exploitation de l'or de Sabadola : Comment des orpailleurs et les Ics dribblaient le Sénégal

Ce n'était pas une menace. Le Sénégal a officiellement mis fin à la convention de non double imposition signée avec l'ile Maurice en 2002. En atteste, une lettre du gouvernement sénégalais adressée à Nando Bodha, ministre mauricien des Affaires étrangères et qui informe que cette convention est suspendue, avec effet immédiat, depuis le 1er juillet dernier comme l'a appris "Libération". Il faut dire que cette convention a été la porte à plusieurs abus, en plus de permettre à plusieurs sociétés qui raflent des milliards de FCfa au Sénégal, de payer le minimum d'impôts.



Le cas le plus connu reste celui de la société canadienne SNC Lavalin, qui sera jugée dans les prochains jours pour corruption d'agents publics étrangers. Les enquêteurs canadiens ont appris que SNC Lavalin arrosait tout le monde pour décrocher des contrats y compris au Sénéga,l où d'anciens dignitaires sont impliqués. Grâce à cet accord de non double imposition, SNC Lavalin a touché le jackpot avec Grande côte opérations (Gco) comme le révèle une enquête des West african Leaks sous l'égide du Consortium international des journalistes d'investigations (Cij).



Les liens d’affaires entre Gco et SNC- Lavalin Mauritius Ltd. (SLML), filiale du canadien SNC Lavalin, ont débuté le 25 aout 2011. Dans le contenu de ladite lettre, GCO fait part de son intention d’accorder à la société offshore basée à Maurice, un contrat d’ingénierie, de construction et aussi de management pour un montant de 50 millions de dollars. Les travaux devraient être exécutés par SLML au Sénégal, plus précisément sur la côte atlantique où GCO exploite du zircon.



Cinq mois après la lettre d’intention envoyée le 25 août 2011, une version finale du contrat a été rédigée par le cabinet d’avocats MinterEllison, basée à Melbourne en Australie, pays d’origine d’un des actionnaires de Gco, à savoir la compagnie australienne Mineral Deposits Limited (MDL) déjà mise en cause par un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).



Dans cette affaire, la question qui est posée d’emblée, est pourquoi avoir confié un tel contrat à une entité offshore, logée en Île Maurice. Pourquoi traiter avec la filiale mauricienne plutôt que directement avec la maison mère, qui est coté en bourse et a donc une obligation de transparence financière? La réponse est que ce montage a permis à SNC Lavalin de faire "évader" 8,9 millions de dollars au détriment du Sénégal.