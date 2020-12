Exploitation du fer de la Falémé : Les révélations de l'ambassadeur turc à Dakar

Invité du Jury du dimanche, l'ambassadeur de la Turquie à Dakar, Ahmet Kavas a fait des révélations explosives sur l'exploitation du fer de la Falémé. À l'en croire, la société Turque, Tosyali a bel et bien conclu un accord avec l'Etat du Sénégal et va y installer une usine de sidérurgie. "L'accord est conclu entre la Turquie et l'Etat du Sénégal. Cette société va continuer et, malgré les difficultés économiques liées à la pandémie du coronavirus, cette société va investir tout ce qu'elle gagne en Afrique. Elle va poursuivre ses projets", a révélé l'ambassadeur de la Turquie. Qui, dans le même sillage, dit croire que le Sénégal peut devenir un grand monopole grâce à sa démocratie. "Le Sénégal peut trouver son espace bien développé en Afrique. Avec toutes ces expériences je crois que le Sénégal va devenir le Qatar d'Afrique ou même plus", dit-il.



Concernant l'exploitation du Fer de Falémé, Ousmane Sonko, un des leaders de l'opposition, déclarait que l'exploitation de cette ressource a été confiée à l'entreprise turque dans une grande nébuleuse au détriment du peuple sénégalais. L'entreprise, dénonçait-il, aurait une exonération d'impôts pendant les 10 ans. En sus, elle va exploiter, par an, 1 million 200 mille tonnes fer.

































