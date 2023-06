Explosion et incendie à Paris : 7 blessés "en urgence absolue"

Au moins sept personnes ont été gravement blessées et se trouvaient en "urgence absolue", et neuf autres plus légèrement atteintes dans l'incendie et l'effondrement d'un immeuble du Ve arrondissement de Paris, selon un bilan provisoire de la préfecture de police de Paris.



Un total de 230 pompiers sont engagés sur place ainsi que 9 médecins, a précisé la préfecture de police.



Le "violent" incendie qui s'est déclaré après une explosion survenue dans un immeuble du Ve arrondissement mercredi à Paris est désormais "circonscrit", a indiqué le préfet de police de Paris.





Laurent Nuñez a précisé que des "recherches se déroulent encore sous les décombres" pour retrouver d'éventuelles victimes.



Les pompiers ont "empêché la propagation de l'incendie à deux immeubles mitoyens qui ont été sérieusement déstabilisés par l'explosion" et "ont été évacués", a ajouté le préfet de police qui s'exprimait devant la presse sur les lieux de l'incendie.



Un peu plus tôt, des clichés pris par un photographe AFP montraient un panache de fumée et des flammes s'élevant des ruines d'un immeuble.



Selon le parquet de Paris, "un immeuble a pris feu et s'est partiellement effondré" rue Saint-Jacques, près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce.





"Rien ne permet de déterminer l'origine du sinistre" à ce stade, a précisé le parquet, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête pour blessures involontaires.