Expo à Dubaï: Un réseau de trafiquants propose visas et emplois (Document Ambassade)

L'Ambassade précise que ces malfrats sollicitent différent secteurs comme les femmes de ménage, footballeurs, prestataires de services, assistantes maternelles, ouvriers et ces "services sont passibles de peines de prison aussi bien aux Emirats qu'au Sénégal", relate le document.



Lequel affirme que l'"Ambassade a d'ores et déjà informé les autorités compétentes de la police sénégalaise pour traquer les escrocs qui s'adonnent à cette pratique , mais aussi celles de la police de Dubaï et toute personne prise en flagrant délit de commission de tels actes fera face à la rigueur de la justice".



L'Ambassade demande à tous les sénégalais victimes de tels agissements de porter plainte au Sénégal ainsi qu'aux Emirats et à porter à l'attention de l'Ambassade les agissements de tout individu qui s'adonne à de telles pratiques délictuelles.