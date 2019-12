Expulsé au grand jour de son bureau avec ses employés, qui veut la peau du Directeur Général du CNRE, Sidy Sam?

"N'en revenant pas au même titre que ses employés du CNRE, tous tombent des nues lorsque des gendarmes, armés jusqu'aux dents, sont venus les expulser de leurs locaux" consent juste à nous révéler le vigile trouvé à Mermoz à la devanture du CNRE



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, le Centre national de Ressources éducationnelles (CNRE), dirigé par Sidy Sam, a été exclu des locaux qui l’abritait à Mermoz Pyrotechnie après la cession de leur immeuble à la SARL Etablissement Abdoul ABASS, laquelle cession a été faite à l’Etablissement Abdoul ABASS par la Société nationale de Recouvrement (SNR) par acte notarié dressé les 15 et 23 avril 2019 par Me Hadjarat Aminata Guèye Fall, notaire à Dakar.



Une expulsion, une deuxième fois, effectuée par les gendarmes de la brigade de Ouakam du Centre national de Ressources éducationnelles (CNRE), service directement rattaché au cabinet du Ministre de l’Education nationale, de l’immeuble formant le lot n°13 177 /GR ex 18 951/DG sis à Mermoz Pyrotechnie.

Selon un des membres du personnel qui a relayé l’information, le CNRE est une contrepartie de l’Etat du Sénégal dans le Programme d'appui aux plans d'action, depuis 2009. Dans ce projet canadien, « la contribution de l'état du Sénégal est de 15% et 85% aux canadiens. Les 15% de l’État du Sénégal se déclinant comme suit mise à disposition de fonctionnaires, un terrain et une petite contribution financière.

" Le terrain qui abrite le CNRE appartient donc clairement à l'état du Sénégal (les canadiens étant partis depuis longtemps)" assure t’il. " C’est donc avec stupéfaction que nous avons appris la nouvelle de la cession de cet immeuble à la SARL Etablissement Abdoul ABASS, laquelle cession a été faite à l’Etablissement Abdoul ABASS par la Société nationale de Recouvrement (SNR) par acte notarié dressé les 15 et 23 avril 2019 par Me Hadjarat Aminata Guèye Fall, notaire à Dakar. C’est seulement ce mercredi que le personnel du CNRE est entré en possession de l’ordonnance de référé du 19 août 2019 rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar nous confirmant notre expulsion ", indique t’il.



Le Ministre de l’Education nationale saisi, à son tour, a touché le Ministre des Forces armées qui a instruit ses éléments de suspendre la procédure d’expulsion (provisoire) ajoute la même source. « On se demande comment un État peut-il vendre son propre bien pour déloger une institution aussi importante que le CNRE » s’est insurgé notre interlocuteur. Il a pour finir, promis une rude bataille « avec les organisations syndicales, les associations de langues, la société civile, les partenaires nationaux et internationaux du CNRE »



Quoi qu'il est resté, comme à son habitude, zen, stoïque, l'administrateur du CNRE Sidy Sam apparait devant ses proches comme un homme laminé. Ereinté. Brisé. "Lui qui avait surmonté tant d’avanies au cours de son cheminement politique aux basques de son mentor et ami le Président Macky Sall n’avait jamais subi une telle humiliation aux manettes d'un poste qui lui correspond si peu. Cadre émérite, formé à bonne école, Sidy Sam, qui a été à l'avant garde du combat pour l'avènement de son leader, chef de file de l'APR, mérite une promotion. Combien de fois, lui a t'on promis un poste digne de son profil? Mais, il semble que quelqu'un travaille contre ça . Et pourtant, le Président Macky Sall le porte en haute estime car, qu'on le porte dans son coeur ou pas, Sidy Sam, s'est battu pour l'APR et pourtant il pouvait alimenter les médias de déballage sordide comme certains pseudo responsables politiques le font" laissera entendre un de ses amis d'enfance, apparement traumatisé par ce qu'il est convenu d'appeler "le cas de l'expulsion du CNRE" .



À la question de savoir, comprendre "les ressorts de la haine contre Sam",notre interlocuteur hausse les épaules avant de lâcher tout de go: "je l'ignore, lui-même ne sait pas. Il dit tout le temps qu'il s'en remet à Dieu, et qu'il ne se fait aucune fixation dans ce monde futile et périssable, mais trop, c'est trop"



Une dame, à ses côtés, militante de celui qui tient les manettes du CNRE, de soutenir qu'elle reste plus que jamais persuadée que si on l’avait écouté (ndlr: Sidy Sam) et appliqué ses propositions, je parle de certains cadres du parti à la Médina, notre parti allait rafler la mise allusion faite par exemple aux locales précédentes"



Poursuivant, elle se confond dans les qualificatifs pour Sam. "Même si la perversité, la suffisance, le dévergondage sont aujourd’hui quelques-uns des défauts les mieux partagés au sein de notre classe politique, il en est certains qui incarnent encore des vertus admirables, qu’ils distillent à travers des initiatives ponctuelles et concrètes, au seul bénéfice de leurs concitoyens. Le sieur Sidy Sam est de ceux-là… Sidy Sam,qui a matinalement rallié les rangs de l’APR par pure conviction, ne mérite vraiment pas ce traitement. Et depuis son adhésion aux idéaux du parti, Sidy n’a de cesse de poser des actes allant dans le sens de prouver que son militantisme apporte une indiscutable valeur ajoutée à l'APR.Et, en dépit d'être farouchement combattu dans son propre fief par un responsable de l'APR, Sidy Sam est resté sur le terrain de l’action."





Les tentatives de la rédaction de dakarposte de tirer des vers du nez de Sidy Sam sont restées vaines. Affaire à suivre...















Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

