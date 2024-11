Expulsée de la villa de fonction : la famille Bandiaky cède aux injonctions de la justice

Les autorités sénégalaises poursuivent leur politique de retrait des privilèges accordés sous l’ancien régime, visant désormais la famille de Jérôme Bandiaky. Selon Les Échos, Suite à une ordonnance d’expulsion notifiée à l’épouse de l’ex-haut fonctionnaire, la famille a dû quitter la villa de fonction au centre-ville avant la date limite du 31 octobre. Cette décision fait suite à une démarche de récupération des biens de l’État, désormais sous la supervision du Premier ministre Ousmane Sonko, précise le quotidien.



Depuis sa cellule, Bandiaky ne peut que constater la fin des avantages dont il avait bénéficié, parmi lesquels un passeport diplomatique et cette résidence. Le journal Les Échos rappelle également que son inculpation est liée à des accusations d’escroquerie, de détention illégale d’armes, et d’usurpation de fonctions, bien que l’intéressé nie les faits et invoque une conspiration.



L’audition au fond de l’affaire n’a pas encore été programmée, mais Les Échos souligne que les autorités semblent déterminées à rétablir un contrôle strict sur les privilèges de l’ancien régime.











































































dakaractu