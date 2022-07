FACE À DAKARACTU / « Le Pse et le Pudc sont des échecs …La mairie de Mbacké m’a appauvri… Quand tu refuses de t’agenouiller devant Macky, il te combat » (Abdou Mbacké Ndao)

Son passage dans « Face à Dakaractu » aura été fracassant. L’ancien maire de Mbacké n’a guère voulu être tendre avec le Président Macky Sall et ses projets, taxant d’échec le PSE, le PUDC et l’ensemble des autres programmes déroulés depuis 2012. Abdou Mbacké Ndao a surtout déploré « des milliards d’investissements à perte enregistrés » et « la mise à la poubelle de projets jadis projetés pour Touba, comme l’aéroport. » Par rapport à la mairie de Mbacké qu’il a perdue lors des dernières élections locales, il accusera le Chef de l’État de l’avoir combattu avec son appareil politique, juste parce qu’il avait refusé, dit-il, de s’agenouiller devant lui. Abdou Mbacké Ndao estime que le Président Sall veut collaborer avec des esclaves et non avec des hommes dignes. Il reviendra sur ses relations avec l’actuel maire de Mbacké, l’espoir qu’il porte dans la coalition Yewwi Askan Wi, ses ambitions de devenir député à l’Assemblée Nationale et bien d’autres choses encore. Abdou Mbacké Ndao qui rappelle qu'il est le fils de la doyenne d’âge des petits-fils et petites filles de Serigne Touba, rappelle qu’on a cherché à l’humilier et profitera de ce débat pour « vider une partie de son sac »… FACE À DAKARACTU !