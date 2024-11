FACE À LA LANTERNE ROUGE, MO SALAH SAUVE LIVERPOOL QUI S'ÉCHAPPE EN TÊTE

La défaite de Manchester City face à Tottenham samedi (0-4) avait offert à Liverpool la possibilité de creuser son avance en tête de la Premier League, et les Reds ont su la saisir dimanche face à Southampton (3-2), lanterne rouge du championnat anglais. Pour enregistrer désormais huit unités d’avance sur les Cityzens, le club de la Mersey (31 points) a toutefois dû s’employer sur la pelouse du St. Mary’s Stadium, contre des Saints énergiques mais imprécis



A l’image d’Alex McCarthy, gardien international anglais et doublure d’Aaron Ramsdale, impérial en première période sous les assauts de Mohamed Salah et consorts, avant de manquer une relance sous pression. Dominik Szoboszlai a alors très logiquement ouvert la marque (30e), pensant mettre les siens sur de bons rails. Mais un crochet d’Andrew Robertson à l’entrée de sa surface a ensuite offert à Adam Armstrong un penalty d’abord repoussé par Caoimhin Kelleher, et finalement transformé en deux temps (42e).



A la reprise et au terme d’une action parfaitement menée, Mateus Fernandes a contre toute attente donné l’avantage aux Saints (56e). Toutefois, seulement pour une dizaine de minutes, le temps pour Mohamed Salah d’égaliser à bout portant (65e), de redonner espoir aux siens, puis d’offrir finalement la victoire sur penalty (83e).





Dynamiteur de l’attaque des Reds, l’Egyptien poursuit ainsi son excellente première partie de saison, avant d’en aborder une séquence qui s’annonce mouvementée. Car cette sortie sur la côte anglaise aurait dû être une simple promenade pour les hommes d’Arne Slot, finalement forcés de puiser dans leurs réserves, à quelques jours de la réception du Real Madrid à Anfield, en Ligue des champions.



En tête de la poule unique de la compétition européenne, en plus d’être leader de Premier League, le club de la Mersey voit se profiler un mois de décembre placé sous le signe du défi. Pour cause, leur prochaine rencontre en championnat se tiendra à domicile face à Manchester City, en quête de points et décidé à rattraper son retard. S’ensuivront des déplacements à Newcastle puis Everton, qui s’annoncent tout aussi houleux.



Pour Southampton, tout juste promu et bloqué à quatre points, chaque rencontre sera désormais capitale pour se maintenir. Avant une possible revanche face à Liverpool le 18 décembre en quart de finale de la Coupe de la Ligue, les Saints devront résister à Brighton, Chelsea, Aston Villa et Tottenham. Autant dire un calendrier aussi difficile à leur échelle, que celui qui attend Liverpool.