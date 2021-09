FASS- Une femme se suicide par pendaison

Chaque année, un plus grand nombre de personnes meurent par suicide que du fait du VIH, du paludisme ou du cancer du sein, ou encore des guerres ou des homicides, selon les dernières estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Dans un récent rapport , l'agence onusienne établit que chaque année, au moins 703 000 personnes mettent fin à leur vie alors que les hommes constituent plus de deux tiers des victimes et que 77 % des suicides surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.





En tous les cas, dakarposte a appris de bonnes sources que le commissariat de police de la Médina enquête sur le suicide d'une femme.

Agée de 30 ans, la défunte s'est pendue. Motif? Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort qu'elle discutait avec sa petite soeur, mais c'était un dialogue de sourds ( c'est à dire une discussion dans laquelle les interlocuteurs ne se comprennent pas, ne sont pas sur la même longueur d'ondes).

La majorité de la famille n'ayant pas pris fait et cause pour elle, Saly (nom d'emprunt) s'est alors enfermée pour se suicider par pendaison.











Affaire à suivre...











njaydakarposte@gmail.com