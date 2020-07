FATICK : MISE EN SERVICE DES DEUX EMBARCATIONS EN FIBRE DE VERRE POUR ASSURER LA NAVETTE ENTRE FOUNDIOUGNE-NDAKHONGA

Deux embarcations en fibre de verre destinées au transport fluvial entre la commune de Foundiougne et Ndakhonga, un village situé dans la commune de Djirnda, ont été mises en service jeudi par la Société des infrastructures de réparation navale (SIRN) de Dakar et le Comité local de pêche de Foundiougne, a constaté l’APS.



Fabriquées par une usine de production d’embarcations en fibre de verre basée à Dakar, partenaire de la SIRN, ces unités navales ont été mises en service en présence du directeur générale de la société publique de réparation navale, Samba Ndiaye et des membres du Comité local de pêche de Foundiougne.



’’Avec le CLP de Foundiougne, nous avons signé un protocole d’accord pour qu’ensemble, nous exploitions, sur le volet transport fluviomaritime, ces deux unités navales modernes qui vont faire la navette entre Foundiougne et Ndakhonga’’, a expliqué le directeur général de la SIRN.



’’Pour cela, a-t-il relevé, nous avons recruté du personnel ici, nous avons tout pris en charge, avec l’acquisition de l’embarcation et les charges d’exploitation. Donc, en définitive, nous sommes venus soutenir les populations dans cadre du PSE, qui intégre la construction navale et la fluidité du transport fluviomaritime’’.



’’La SIRN et le CLP de Foundiougne avec ces deux embarcations de 11 places et 17 places vont travailler pour faire de l’axe Ndakhonga-Foundiougne un axe confortable où les populations pourront se déplacer en mode transport fluvial en sécurité’’, a-t-il ajouté.



’’Au delà de cet axe, a-t-il signalé, nous visons l’ensemble de ce département où nous allons déterminer d’autres axes de transport fluvio-maritime pour permettre aux populations insulaires de se déplacer dans les meilleurs conditions’’.



’’Nous comptons également lancer, au terme d’études de faisabilité, le transport fluviomaritime en fibre de verre dans d’autres régions du Sénégal comme à Saint-Louis et à Ziguinchor’’, a-t-il annoncé.



La traversée fluviale Foundiougne-Ndakjonga va également se faire par bac, un moyen de transport utilisé sur cet axe fluvial depuis plusieurs années.



































aps