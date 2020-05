FATICK : UN HOMME DE 55 ANS TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS (SOURCE MÉDICALE)

Un homme âgé de 55, habitant à Ndiaye-Ndiaye, un quartier de la commune de Fatick, a été testé positif dimanche au nouveau coronavirus, portant à trois le nombre de cas positifs enregistrés dans la région, a-t-on appris de source médicale.



"Il est présentement en isolement dans une structure sanitaire de la ville de Fatick avant son transfèrement au cours de la nuit pour plus de discrétion vers le Centre de traitement de l’hôpital régional de Fatick", a confié à l’APS la même source.



Elle ajoute que le patient est marié et père de famille. "Une dizaine de membres de sa famille sont actuellement en confinement dans leur domicile au quartier Ndiaye-Ndiaye en attendant de les transférer le soir vers un site extrahospitalier où ils seront en quarantaine pour les besoins du suivi médical", a-t-elle fait savoir.



En attendant, renseigne la source médicale, "les investigations continuent pour remonter et identifier tous les cas contacts de ce transporteur qui aurait en plus d’une épouse à Fatick une autre épouse à Dakar".



"A ce niveau, nous allons mener des investigations pour voir sa situation matrimoniale et vérifier tous ses cas contacts dans son quartier de Ndiaye-Ndiaye", signale-t-elle.



Ayant développé les symptômes de la maladie, il s’est rendu un peu plus tôt dans une structure sanitaire de la commune où il a été pris en charge et prélevé par une équipe médicale.



"Malheureusement ses résultats sont revenus positifs dimanche", a-t-elle affirmé.



Selon des informations recueillies, le deuxième habitant de Fatick dont les prélèvements sont revenus positifs au coronavirus "transportait clandestinement des voyageurs entre Fatick-Dakar ou entre Fatick-Thiès".



D’après la même source médicale, les prélèvements effectués à ce jour sur les 25 cas contacts suivis dont trois enfants du premier patient habitant la région de Fatick testé positif dimanche dernier dans la commune de Diakhao-Sine, sont revenus "négatifs".



"En quarantaine depuis quelques jours dans un réceptif hôtelier de la commune de Fatick les prélèvements effectués chez ces 25 contacts suivis dont trois enfants sont à ce jour négatifs", a-t-elle dit.



Toutefois, a-t-elle souligné, d’ici la fin de leur quarantaine de 14 jours d’ils vont subir d’autres tests.



"Par contre, pour ce qui du patient positif de Diakhao-Sine âgé de 43 ans et qui suit son traitement depuis lundi dernier au Centre de traitement de l’hôpital régional de Fatick, les résultats de son contrôle sanitaire effectué jeudi dernier sont encore positifs. Donc, il poursuit son traitement au CTE", a-t-elle ajouté.



La région de Fatick a enregistré au mois de mars dernier son premier cas positif au nouveau coronavirus. Il s’agissait d’une dame à bord d’un bus en partance pour Kédougou interceptée à Fatick par les autorités sanitaires.





















aps