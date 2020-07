FATICK : UN HOMME DE 70 ANS TESTÉ POSITIF AU COVID-19 À MBOUMA

Un homme de 70 ans a été testé positif au coronavirus à Mbouma, un village de la commune de Mbellacadio, dans le département de Fatick (centre), a-t-on appris samedi de source médicale.



’’Le malade a été admis au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Fatick où il va après un bilan pré-thérapeutique démarrer son traitement contre la maladie", a confié à l’APS une source médicale.



Selon la même source, ce patient est le premier cas positif au covid-19 enregistré dans la commune de Mbellacadio, et le deuxième cas positif dans le district sanitaire de Diakhao, a-t-elle précisé.



La région médicale de Fatick a enregistré à ce jour 33 cas positifs au covid-19 parmi lesquels 12 patients sont en cours de traitement dont 10 malades au CTE de Fatick. Elle a enregistré également 20 guérisons et un décès à domicile.



Un homme de 93 ans est pris en charge depuis lundi dernier à son domicile dans le district sanitaire de Dioffior et une dame originaire de la commune de Foundiougne a été transférée au CTE de Kaffrine.