FC Barcelone : Moussa Wagué signe avec l'équipe première

Une première pour le foot sénégalais, serait-on tenté de dire! Dakarposte a appris que Moussa Wagué, le latéral droit de l’équipe nationale de football, vient d’être retenu dans le groupe de performance du Barça pour la saison 2019 – 2020. Le vice-champion d’Afrique, déjà sacré champion de la Liga lors de la saison passée, sera le premier sénégalais a évolué sous le maillot Blaugrana toute une saison.



Moussa Wagué, âgé de 20 ans, fut la révélation de Aliou Cissé lors du mondial 2018, avec un but marqué lors de la seconde journée des phases de groupe. Il avait, lors de la CAN 2019, perdu sa place sur le couloir droit, remplacé par Lamine Gassama jugé plus mordant. Certains spécialistes avaient justifié les contre-performances du co-équipiers de Lionel Messi, par son manque de temps de jeu lors de la saison régulière (il avait disputé 3 rencontres avec l'équipe première, contre Huesca, le Celta et Eibar). Aujourd’hui, Moussa Wagué, qui avait rejoint l’équipe première en fin de saison après un début en équipe B, se voit propulsé dans le meilleur club du Monde. Le natif de Bignona portera le numéro '16', comme Xavi et Sergio Busquets à leurs débuts



Moussa Wagué pourrait disputer sa première rencontre de préparation dimanche au Camp Nou, face à Arsenal, lors du Trophée Gamper.