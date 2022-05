FIER de toi Pap, Nous devons tous être derrière toi Monsieur le ministre (Fodé Sylla)

"C'est avec joie que j'apprends la nomination de Pap Ndiaye comme Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Pap a une grande élégance intellectuelle et c'est un historien incontournable sur les questions raciales et de discriminations. Il s'est spécialisé notamment sur les Etats-Unis.

Plus que son parcours de "Méritier" de la République, c'est sa vision et son projet pour l'éducation et la jeunesse de France et du monde qu'il nous faudra soutenir et accompagner.

Il pourra compter sur toutes les âmes de bonne volonté. Dès sa nomination hélas

l'extrême-droite n'a pu contenir ses pulsions xénophobes et racistes. Derrière les sourires de Marine Le Pen, c'est toujours la même conception repliée et renfermée de ceux qui ne voient le monde qu'entouré de barbelés.

C'est pourquoi nous devons tous être au côté de Pap.

Fode sylla

ambassadeur Itinérant du Sénégal

ancien président de sos racisme et ancien députe Européen