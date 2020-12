FIFA-The Best 2020 : les premiers lauréats connus

Ce jeudi, a lieu la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Les premiers lauréats sont connus.



Ce jeudi, les entraîneurs étaient aussi à l'honneur lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Trois hommes se disputaient ce titre, à savoir Marcelo Bielsa, qui a mené Leeds à la Premier League, Hans-Dieter Flick, qui a notamment gagné la Champions League avec le Bayern Munich, et Jürgen Klopp.





Jürgen Klopp élu entraîneur de l'année





Et c'est le technicien allemand qui l'a emporté. Il faut dire que Klopp a mené son équipe de Liverpool au titre en Premier League. Cela faisait trente ans que le club de la Mersey attendait ça. Jürgen Klopp remporte ce titre pour la deuxième année de suite.





Manuel Neuer meilleur gardien





Après Sarah Bouhaddi du côté des filles, c'est au tour de Manuel Neuer d'être désigné meilleur gardien chez les garçons.





Le gardien international allemand est revenu au meilleur niveau avec le Bayern Munich en 2020, avec bien sûr la conquête de la Ligue des Champions. Le portier de 34 ans a admis avoir vécu l'un de ses plus belles années.





Sarah Bouhaddi élue meilleure gardienne





Plusieurs titres étaient en jeu, notamment celui de meilleure gardienne. Les trois finalistes étaient Christiane Endler, Alyssa Naeher et Sarah Bouhaddi.





Et c'est la Française, gardienne de l'OL et vainqueur de la Ligue des Champion Féminines, du championnat et de la Coupe de France, qui a été sacrée. Elle a tenu à rendre hommage à Gérard Houllier, disparu cette semaine, après avoir reçu sa récompense.





Sarina Wiegman meilleure entraîneuse





La cérémonie FIFA-The Best 2020 bat son plein. Après la meilleure gardienne, place à la meilleure entraîneuse de l'année.





Et c'est Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Pays-Bas, qui l'a emporté, devançant notamment Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur de Lyon. Les Pays-Bas avaient échoué en finale de la dernière Coupe du Monde féminine face aux USA.