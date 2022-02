FINALE DE LA CAN- Des passagers, dont des épouses de joueurs Sénégalais, bloqués à l'aéroport de Dakar à cause d'...AIR SÉNÉGAL

C'est connu: aujourd'hui et sauf revirement, le Sénégal affronte l’Egypte en finale de la CAN 2021. Ce choc se jouera au stade d’Olembe de Yaoundé, à 19 heures GMT. Si les Egyptiens font actuellement la ruée vers le Cameroun avec nous souffle t'on pas moins de sept avions qui ont fini de faire la navette, Air Sénégal offre également la possibilité aux Sénégalais de le faire.



En effet, la compagnie nationale a proposé un tarif forfaitaire à 180.000 f CFA, y compris le ticket du stade pour assister à cette grande messe du football qu’est la finale de la Coupe d’Afrique des nations.



Les frais de Visa sont également compris dans le montant. Des bus sont sur place pour transporter les supporters au stade.



Le départ calé sur le programment dimanche à 2h du matin et le retour lundi à 8h00. Une aubaine pour nombre de Sénégalais. Qui n'ont pas, du tout alors craché sur l'offre on ne peut plus alléchante. Hélas...



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, c'est à la veille, c'est à dire 48 h avant que la compagnie AIR SÉNÉGAL a dévoilé, au vu et au su du commun de tout le monde, sa proposition de services inédite à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), abrité par le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Dans un flyer distribué sur les réseaux sociaux, la compagnie aérienne faisait une offre exclusivement dédiée aux professionnels, en postulant que " tout le monde peut affréter des vols ".



Que nenni! Malheureusement, c'est, pourrait-on dire sans risque d'être démenti (la vidéo postée en atteste), une "offre alléchante" des plus traumatisantes. En termes clairs, les avions affrétés pour rallier Yaoundé aux fins de supporter les Lions au Cameroun sont, aussi bizarre que cela puisse paraitre, restés bloqués à Dakar.



"Notre vol, dont le départ initialement prévu à 2 h du matin, à été annulé sans explication... Au moment où je vous parle (l'horloge affiche 4h du matin), nous sommes encore à Dakar " fulmine un passager avant de renchérir: "Je vous dis, j'ai pu identifier parmi nous plusieurs parents, entre autres épouses de certains de joueurs de l'équipe nationale. Ce qui est grave, nous n'avons reçu aucune explication du service client. Ceux qui dirigent Air Sénégal n'ont aucun respect pour les usagers."



Un Monsieur à ses côtés, l'air excédé, de laisser entendre que "cette compagnie prend les gens pour des billes, je veux dire par là que leur service client est de mauvaise qualité. Et, vous voyez les passagers, l'injure à la bouche, envahir le comptoir d'AIR SÉNÉGAL. C'est un cafouillage dont les passagers auraient pu se passer. Les rares informations glanées au niveau de l'aéroport se contredisent"



Aux dernières nouvelles, en tout cas jusqu'au moment où ses lignes sont écrites, les autres vols programmés n'ont pu décoller de Dakar.

Plusieurs passagers, dépités comme pas deux, ne sachant où donner de la tête ont du rebrousser chemin. "Les heures passent sans qu'une solution ne soit trouvée, moi, je préfère annuler ce voyage car je redoute d'être bloqué par AIR SÉNÉGAL à Yaoundé" lâche tout de go une dame avant de disparaitre avec sa petite valise à roulettes sous le ciel étoilé de Dakar.



Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que cette contestée compagnie aérienne accuse des retards aussi importants. Il suffit d'aller faire un tour sur la toile pour constater que de nombreux vols d'AIR SÉNÉGAL ont déja fait face au même problème.



Dans cette mésaventure, quelques liens ont vu le jour à l'AIBD. Après autant de galères, certains ont appris à se connaître. Une sorte de grande famille qui ne se lâchait pas dans les couloirs de l'aéroport de Diass, une vraie meute bien serrée. Certains passagers doivent encore entamer des procédures de réclamation pour obtenir des remboursements.



Les tentatives de dakarposte de joindre des responsables d'AIR SÉNÉGAL pour recueillir leur version sont restées vaines.



Affaire à suivre...