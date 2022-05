FINALE REAL MADRID - LIVERPOOL : "GÜNDOGAN A DÉJÀ OFFERT LE BALLON D'OR À BENZEMA, À MOINS QUE…"

Rédigé par Dakarposte le Samedi 28 Mai 2022 à 13:11

Dans le FC Stream Team, nos confrères Maxime Dupuis et Martin Mosnier estiment que Karim Benzema est à deux doigts de remporter le Ballon d'Or 2022. Le Français a trop d'avance sur ses concurrents Sadio Mané et Mohamed Salah. La finale de samedi entre le Real et Liverpool n'y changera rien à moins d'un exploit sensationnel du Sénégalais. Explications.