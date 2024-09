FIRST SATELLITE DAY | LE SÉNÉGAL MET LE CAP SUR L’ESPACE AVEC UN CENTRE SPATIAL DE POINTE

Ce vendredi 13 septembre 2024, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé à la Cité du Savoir de Diamniadio la cérémonie du FIRST SATELLITE DAY, marquant une étape clé dans l’ambitieux programme spatial sénégalais. De nombreuses personnalités, notamment du secteur de l’enseignement supérieur, ont pris part à cette journée historique, qui sera suivie d’une réception au Palais de la République pour la décoration des ingénieurs ayant contribué à ce projet.



Lors de son allocution, le président Faye a rappelé l’importance stratégique du programme spatial SENSAT lancé par le Sénégal. Ce programme vise à répondre aux besoins nationaux en produits et services spatiaux tout en faisant du secteur spatial un levier clé du développement socioéconomique du pays. « Pour atteindre ces objectifs, notre État est conscient de la nécessité de mobiliser ses propres moyens techniques et financiers pour assurer la réussite de ce programme », a souligné le chef de l’État.



Pour réussir cette ambition, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a misé sur la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la mise en place d’infrastructures structurantes. « Ces initiatives permettront de bâtir un véritable écosystème spatial, favorable à l’émergence de startups et d’entreprises spécialisées dans le secteur spatial », a déclaré le président. L’objectif est d’encourager la production de services économiques basés sur les technologies spatiales, notamment dans les domaines de la fabrication et de l’exploitation de satellites ainsi que de l’utilisation des données spatiales.



Le point d’orgue de cette initiative a été la mise en orbite réussie du premier satellite sénégalais, GAINDESAT (Gestion Automatisée des Informations et Données Spatiales par Satellite), lancé le 16 août 2024 depuis une base californienne grâce à la collaboration avec SpaceX. Ce satellite est conçu pour collecter des données environnementales et fournir des images spatiales destinées à différents secteurs, tels que l’agriculture, la gestion des ressources naturelles, et la prévention des risques climatiques.



Le Sénégal ne compte pas s’arrêter là. Un centre spatial de contrôle et de réception des données a déjà été implanté à Diamniadio. Ce centre jouera un rôle central dans le suivi des missions spatiales du pays, notamment dans l’exploitation des informations collectées par GAINDESAT. Ce projet ambitieux s’inscrit dans une dynamique plus large visant à doter le Sénégal d’un centre spatial complet. « Ce centre sera équipé pour le montage, l’assemblage, l’intégration, les tests et l’exploitation des satellites au Sénégal », a précisé le président Faye.



Cette infrastructure futuriste positionnera le Sénégal comme un acteur majeur en Afrique dans le domaine spatial, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur la scène internationale.



Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux ingénieurs sénégalais qui ont participé à cette grande aventure. « Ces soldats de la conquête spatiale méritent la reconnaissance de la nation », a-t-il déclaré. Ils seront décorés au Palais de la République lors d’une réception en leur honneur.



Le chef de l’État a conclu son discours en soulignant la nécessité de créer une émulation autour du secteur spatial et d’encourager les vocations auprès des jeunes. « L’éducation et la formation sur place sont excellentes et compétitives au niveau international. La nation tout entière vous est reconnaissante », a-t-il ajouté, avant d’appeler à consolider les performances réalisées en poursuivant les investissements dans le secteur spatial.















































Rts