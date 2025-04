FMI : « Macky Sall et Diomaye Faye s’affrontent à Washington »

Lors d’un échange avec la presse, Bassirou Diomaye Faye avait accusé son prédécesseur, Macky Sall, de manœuvres en coulisses.



Une accusation qui semble fondée, à en croire Le Quotidien.



Dans son édition de ce samedi 26 avril, le journal révèle que la bataille politique entre le gouvernement de Diomaye Faye et les proches de Macky Sall s’est déplacée au siège du FMI, à Washington.



Alors que la délégation officielle sénégalaise participait aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, une délégation parallèle, composée de membres de l’APR mandatés par Macky Sall, s’est également rendue sur place pour remettre un contre-rapport. Ce document vise à réfuter les accusations du nouveau régime et de la Cour des comptes concernant d’éventuelles falsifications des comptes publics entre 2019 et 2023, d'après la même source.



Parmi les figures les plus actives de cette délégation, Le Quotidien rapporte que Hamidou Anne, proche collaborateur de l’ancien Président sénégalais, a été particulièrement engagé dans la défense de leur version des faits.



Cette confrontation discrète mais stratégique soulève une question centrale : quel discours a réellement convaincu les partenaires techniques et financiers, alors que le Sénégal cherche à obtenir un nouvel accord avec le FMI, dans un contexte économique tendu ? Une chose est sûre : malgré la perte du pouvoir, les réseaux de Macky Sall continuent de peser à l’international, commente le journal.































