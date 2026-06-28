FMI, subvention de l’énergie : Lansana Gagny Sakho plaide pour la privatisation de la Senelec

C’est un pavé dans la mare des chantres du souverainisme que Lansana Gagny Sakho a jeté ce dimanche sur les ondes de Sud FM. Pour le président du Conseil d’administration de l’APIX, le Sénégal ne peut plus se payer le luxe de procrastiner face aux exigences des bailleurs de fonds internationaux, à commencer par le Fonds monétaire international (FMI).



Invité de l’émission "Objection" de ce dimanche, le président du Conseil d’administration (PCA) de l’APIX pense que le Sénégal est en train de payer cash sa frilosité politique à signer un accord « dans des conditions plus douces » avec le FMI dès le lendemain de la Présidentielle de mars 2024.



« Cocher la case FMI rassure les investisseurs et les partenaires financiers. Le Sénégal aurait dû trouver un accord avec le FMI depuis 2024 », a-t-il regretté.



Ce retard, souligne-t-il, a installé une « phobie » et une prudence chez les investisseurs, qui s'interrogent désormais sur la trajectoire économique et politique du pays.



Au-delà de la très sensible question de la suppression des subventions notamment sur le secteur de l’énergie qui est le principal point de crispation entre l’État et le FMI, l’institution de Bretton Woods exige un grand coup de balai dans la gestion des sociétés publiques.

Avec 160 entités composant le secteur parapublic sénégalais, le PCA de l’APIX dénonce un manque criant d'évaluation et d'efficacité. « On ne s’est jamais assis pour mesurer l’efficacité de ces entités. Ça coûte de l’argent. Vous avez des doublons et une gabegie terrible. C’est ce qu’il faut arriver à rationaliser », argue-t-il.





Privatiser la distribution d'électricité : l'exemple Sen'Eau



Principal point d'achoppement entre l'État et le FMI, la subvention de l'énergie est devenue une aberration économique structurelle, selon Lansana Gagny Sakho. Pour la simple raison que, souligne-t-il, le Sénégal affiche à la fois l'une des subventions les plus massives de la sous-région, mais paradoxalement, le prix du kilowattheure le plus élevé.



« Cela ne fait pas de sens », tranche-t-il, soulignant que ce coût « prohibitif » de l'énergie plombe littéralement la compétitivité du Sénégal face aux investisseurs étrangers qui préfèrent placer leurs billes ailleurs.



Supprimer définitivement ces subventions et trouver un terrain d’entente avec le FMI, sans conséquences sociales majeures, est bien possible selon le PCA de l’APIX.



Monsieur Sakho propose une solution qui fera certes grincer des dents chez les souverainistes, mais qui reste tout de même un moindre mal à l’en croire : la libéralisation du secteur et la privatisation de la distribution de l'électricité, aujourd'hui sous le monopole de la Senelec.



Rappelant que le président Abdou Diouf avait en son temps pris cette direction avant que le président Wade ne revienne en arrière, l’ancien directeur général de l’ONAS appelle à s'inspirer du modèle de gestion de l'eau (SDE puis Sen'Eau), considérée comme l'une des plus performantes d'Afrique.



« Le DG de la Sen'Eau n’est pas un fonctionnaire. Il rend compte à ses actionnaires », fait-il remarquer vantant les mérites de ce modèle. Balayant d'un revers de main la vision nationaliste, il conclut : « Je suis très dubitatif quand on parle de souveraineté. Il faut éviter cette peur d’avoir un étranger ou un privé dans le capital de nos sociétés parapubliques. Le problème n’est pas de le confier à des étrangers ou à des locaux, mais c’est d’arriver à baisser le prix du kilowattheure. »

Une baisse des coûts de l’électricité qui, selon lui, se fera sous la supervision d'un État fort qui jouera son rôle de régulateur.



































































seneweb