FOCUS SUR L’AFRICA MERCY, LE PLUS GRAND NAVIRE-HÔPITAL CIVIL

Le navire-hôpital Africa Mercy, qui séjourne actuellement au Sénégal dans le cadre d’une mission humanitaire de 10 mois, impressionne au-delà des soins chirurgicaux de pointe qu’elle offre, avec ses 1200 m2, son équipage de plus de 300 personnes composé de familles de 40 nationalités différentes.



Il a accosté ce 14 août 2019 au mole 1 du Port autonome de Dakar pour un séjour qui devrait se poursuivre jusqu’en mai 2020, à l’invitation de l’Etat du Sénégal.



A l’arrivée du bateau-hôpital, Donovan Palmer, directeur général de Mercy Ships, l’ONG propriétaire du navire, a dit sa "profonde gratitude’’ de se retrouver au Sénégal, au nom du conseil d’administration international de l’organisation, "des 700 membres du staff de Mercy Ships dans le monde et ses 311 membres" d’équipage présents au Port de Dakar.



Avec une superficie de 1200 m2, Africa Mercy contient 5 blocs opératoires, 4 lits de réveil et une salle d’hospitalisation de 80 places, selon une fiche d’information remise aux journalistes.



Le bateau-hôpital acquis grâce à une donation de la Fondation Balcraig, dispose aussi d’un scanner, d’une radiographie et d’un laboratoire à bord.



Africa Mercy est spécialisé dans "la chirurgie de pointe", comme indiqué par la représentante résidente de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Sénégal, docteur Lucile Imboua, présente à l’accueil du navire.



Il s’agit des chirurgies maxillo-faciales correctrices et reconstructives (affections physiques telles que les tumeurs, les fentes labiales, les fentes palatines et le noma), les chirurgies générales (les traumatismes, les hernies et les goitres), les chirurgies ophtalmologiques (la cécité, la cataracte).



Le navire est également spécialisé dans les chirurgies plastiques réparatrices portant sur des malformations congénitales, les brûlures, les contractures liées aux cicatrices de brûlés, les tumeurs bénignes, les ulcères chroniques et les doigts combinés.



Les soins chirurgicaux offerts par Africa Mercy concernent par ailleurs les fistules obstétricales et les chirurgies orthopédiques pédiatriques, notamment la correction du pied robot, les troubles musculo-squelettiques, les traumatismes orthopédiques négligées et les maladies articulaires.



Le navire-hôpital a visité 137 ports avec à son actif 56 missions de terrain, peut-on lire dans le dossier de presse remis aux journalistes.



L’ONG Mercy Ships est une organisation dont la mission est l’accroissement de l’accès aux soins de santé à travers le monde. Elle possède des navires-hôpitaux, dont l’Africa Mercy est le plus grand, lesquels font escale dans les pays du sud pour offrir des soins de santé gratuits.









