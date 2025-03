FOOTBALL : Augustin Senghor Candidat au Conseil de la FIFA

À quelques jours de l’élection du Conseil de la FIFA , le Sénégal compte bien se présenter. En effet, selon des informations, l’ancien président de la fédération Sénégalaise de Football Augustin Senghor sera candidat pour faire parti du conseil et faire parti des représentants du continent Africain au sein de cette structure du football.



A l’approche des élections du 12 mars 2025, l’ancien président de la Fédération Sénégalaise de Football mise sur son expérience et sa vision pour porter la voix de l’Afrique au plus haut niveau. Le football africain est à un tournant décisif de son histoire, et la candidature d’Augustin Senghor au Conseil de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pourrait bien marquer un nouveau chapitre.





Élu à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) de 2009 à 2022, Senghor a su transformer le paysage footballistique sénégalais et aspire désormais à apporter son expertise au niveau mondial. À l’approche des élections prévues le 12 mars 2025, son profil et son programme suscitent l’espoir d’un renouveau pour le football africain.







































Rewmi