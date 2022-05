FOOTBALL : LE SÉNÉGALAIS BABACAR FALL DEVIENT CHAMPION DE D2 ALBANAISE

Le footballeur sénégalais Babacar Fall a remporté le championnat de D2 albanaise avec le KS Bylis Ballsh, samedi, a appris l’APS de son père et conseiller, Sidy Fall.



Le KS Bylis Ballsh est sacré champion, malgré sa défaite contre le KS Besa Kavajë, 2-3, lors de la dernière journée, avec 69 points. Soit deux de plus que le dauphin, le KF Erzeni Shijak.



Babacar Fall a rejoint le KS Bylis Ballsh après avoir quitté Lanús, en Argentine. A son arrivée, il a intégré l’équipe des moins de 21 ans du club albanais avant d’être appelé dans l’équipe fanion, selon son père, qui vit en Italie.



Avec le KS Bylis Ballsh, Fall a marqué quatre buts en trois matchs, a-t-on appris de Sidy Fall.



Selon ce dernier, le joueur a débuté sa carrière à Angelo de Rufisque, est passé ensuite par les clubs italiens de Calcio Monza et de Benevento Calcio, avant de se rendre en Argentine, puis en Albanie.