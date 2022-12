FOOTBALL - MERCATO - L'ONDE DE CHOC : CRISTIANO RONALDO A SIGNÉ À AL-NASSR

L'avenir de Cristiano Ronaldo est désormais clair. Un petit peu plus d'un mois après avoir résilié son contrat avec Manchester United, au début de la Coupe du monde 2022, l'attaquant portugais a finalement choisi de continuer son aventure au sein du club saoudien d'Al Nassr, qui s'est empressé d'officialiser la nouvelle ce vendredi soir. Le quintuple Ballon d'Or a signé un contrat de deux ans, soit jusqu'en 2025, l'année de ses quarante ans. "Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent", a déclaré Ronaldo, cité sur le compte Twitter de son nouveau club et posant avec son nouveau maillot, jaune et bleu, frappé de son habituel numéro 7.



"Ronaldo a officiellement signé un contrat de deux ans et demi. L'opération coûtera plus de 200 millions d'euros et Ronaldo arrivera la semaine prochaine", avait expliqué plus tôt dans la soirée auprès de l'AFP une source proche du joueur, souhaitant rester anonyme. Après avoir passé sa visite médicale, la star portugaise poursuivra donc officiellement sa grandiose carrière en Arabie Saoudite, sous les ordres de l'entraîneur français Rudi Garcia. Malgré de grandes ambitions personnelles, Cristiano Ronaldo a donc tiré un trait sur la Ligue des champions, qu'il rêvait de disputer à nouveau. Il devrait devenir le joueur le mieux payé de la planète.



LES DÉTAILS DU CONTRAT RESTENT À DÉFINIR

Âgé de 37 ans, Ronaldo dispose de l'un des plus beaux palmarès du football mondial avec cinq Ballons d'Or, cinq sacres en Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), des titres de champion en Italie (2019, 2020) avec la Juventus Turin, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009) avec Manchester United. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des champions et de l'histoire de la sélection portugaise, avec qui il a remporté l'Euro 2016.

Mais Ronaldo, personnalité la plus suivie sur le réseau social Instagram, reste sur une expérience décevante à Manchester United, le club où il s'est révélé sur la scène internationale entre 2003 et 2009 et où il est revenu en août 2021 après ses passages au Real Madrid (2009-18) et à la Juventus (2018-21). Depuis l'été dernier, Ronaldo cherchait à quitter Manchester United et l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc, qui limitait son temps de jeu, n'a rien arrangé.