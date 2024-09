FORUM DU MAWLID À TIVAOUANE | REVISITER LE MODELE PROPHETIQUE POUR UNE CITÉ VERTUEUSE

Le Forum du Mawlid, organisé en prélude à la célébration du Gamou, s’est tenu ce samedi à la Salle des Banquets de la Résidence Serigne Babacar SY (RTA) à Tivaouane. Placé sous le thème : « Le modèle prophétique dans la construction d’une cité vertueuse », cet événement a réuni de nombreux conférenciers, érudits et professeurs d’université pour aborder les valeurs morales et spirituelles prônées par l’Islam.



Cheikh Ahmed Tidiane Sy, a rappelé que cette tradition de débat, qui précède le Mawlid, est un moyen de revivifier les enseignements du Prophète Mouhamed (PSL) et de les appliquer à la société moderne. Le thème choisi par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, met l’accent sur la nécessité de promouvoir les bonnes mœurs et la conduite vertueuse en société.



Dans son intervention, Cheikh Ahmed Tidiane Sy a souligné que l’objectif de ce forum est d’inspirer les communautés à travers les enseignements du Prophète (PSL) et ceux des grands guides religieux du Sénégal. « Le Mawlid ne concerne pas uniquement Tivaouane, il est universel et s’adresse à tous, quelles que soient les confréries ou appartenances religieuses », a-t-il déclaré. Ce caractère inclusif de l’événement a été renforcé par la présence de représentants de différentes confréries religieuses et de la société civile.



Les échanges ont porté sur la manière de rétablir les bonnes mœurs dans la société actuelle, en s’appuyant sur le Coran, la Sunna et l’héritage des érudits tels que El Hadji Malick Sy et ses descendants. Le forum a été une occasion privilégiée de revisiter leurs œuvres et de réfléchir aux moyens concrets d’améliorer les comportements dans la cité, à travers une éducation fondée sur les valeurs islamiques.



































































Rts