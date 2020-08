FOUNDIOUGNE : 177 KG DE CHANVRE INDIEN SAISIS À KARANTABA

La Brigade commerciale des Douanes de Karang, dans la région de Fatick (centre-Ouest) a saisi 177 kg de chanvre indien vers Karantaba, dans le département de Foundiougne, a-t-on appris du Bureau des relations publiques et de la Communications de direction générale des Douanes sénégalaises.



Selon la même source, la saisie, intervenue samedi, fait suite à une course-poursuite entre des trafiquants à bord d’une charrette et des agents des Douanes.



Le communiqué souligne que ’’dans cette épreuve, les délinquants ont fini par prendre la fuite abandonnant leur charrette et le chargement, constitué essentiellement de la drogue, dans des champs de mil’’.



’’L’inventaire révèle que le chanvre indien était conditionné dans 7 colis pour un total de 177 Kg’’, indique le document, notant qu’en cette période d’hivernage, ’’les trafiquants empruntent les ruptures humides, les marécages et les exploitations agricoles pour contourner les barrages douaniers et la surveillance (...)’’.