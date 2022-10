FRANCK RIBÉRY PREND OFFICIELLEMENT SA RETRAITE APRÈS VINGT-DEUX ANS DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

C'est désormais officiel. Deux semaines après les révélations du quotidien italien Il Mattino, Franck Ribéry (39 ans) a annoncé vendredi la fin de sa carrière de joueur professionnel. "Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui. Merci à tout le monde pour cette magnifique aventure", a écrit le vice-champion du monde 2006 sur son compte Twitter. L'ex-international français (81 sélections) devrait intégrer le staff de Davide Nicola à la Salernitana.



Ancien joueur de Metz (2004-2005), Galatasaray (2005), l'Olympique de Marseille (2005-2007), du Bayern Munich (2007-2019) et de la Fiorentina (2019-2021), Franck Ribéry, à la Salernitana depuis un peu plus d'un an, possède un immense palmarès : une Ligue des champions, une supercoupe d'Europe, neuf championnats d'Allemagne, six coupes d'Allemagne et une coupe de Turquie. En 2013, le Boulonnais a fini troisième du Ballon d'Or malgré une saison complète avec le Bayern Munich. "C'est comme si c'était un vol", dira-t-il quelques années plus tard sur Canal Plus.