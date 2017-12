FRAUDE DES ÉLÈVES-MAÎTRES Affaire classée par Serigne Mbaye Thiam

Le ministre de l’Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a déclaré que ses services se sont conformés à la décision de la Cour suprême annulant son arrêté rejetant l’admission de plus de 600 élèves-maîtres. La haute juridiction a souligné dans son arrêt que la décision d’annuler une admission incombe au jury du concours et non au ministère. L’arrêt en question, publiée au mois de novembre, a été notifié au mois de décembre au département de Serigne Mbaye Thiam. Lequel assure avoir, dès réception, pris l’attache de ses conseillers juridiques et avoir décidé de laisser le champ aux membres du jury du concours.



Réunis en janvier, ces derniers reconnaissent avoir par erreur déclaré admis les élèves-maîtres concernés. Partant de ce constat, le jury est revenu sur sa décision initiale en les recalant. Pour Serigne Mbaye Thiam, qui se prononçait sur la Rfm, le gouvernement s’est donc bien conformé à la décision de la Cour suprême. Et que s'ils ne sont pas satisfaits de la décision du jury, les élèves-maîtres ont la possibilité de saisir à nouveau la Cour suprême.