FSF : 100 millions FCFA de dettes à la SOGIP, où est passé l’argent du football sénégalais ?

La Fédération sénégalaise de football (FSF) se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique financière. Selon les informations de Sports news africa, confirmées par notre source, l’instance dirigeante du football sénégalais devait près de 100 millions de FCFA à la Société de Gestion des Infrastructures Publiques des pôles urbains de Diamniadio (SOGIP).

Conséquence directe : lors de leur préparation avant leur départ pour les États-Unis, les Lions de Pape Thiaw n’ont pas été autorisés à utiliser les installations de la SOGIP. Une situation embarrassante pour la sélection nationale, pourtant en pleine préparation d’une compétition internationale.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce type de différend éclate. En octobre 2025, le directeur général de la SOGIP, Dame Mbodj, avait déjà annoncé que le match Sénégal-Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde, ne pourrait se tenir au Stade Abdoulaye Wade à cause des impayés de la FSF. Une issue favorable avait finalement été trouvée au dernier moment, au nom de l’intérêt supérieur du football sénégalais.

Mais cette nouvelle affaire soulève une question de fond : où passe réellement l’argent du football sénégalais ?

Ces dernières années, les Lions ont pourtant enchaîné les performances et les rentrées financières. Entre les primes versées par la FIFA pour les qualifications et la participation à la Coupe du monde, les récompenses liées au sacre historique à la CAN 2022, les trois finales continentales disputées en différentes catégories, ainsi que les nombreuses compétitions internationales, les recettes n’ont pas manqué.

Alors, comment expliquer que la Fédération se retrouve régulièrement confrontée à des dettes importantes, au point de voir l’accès aux infrastructures nationales lui être refusé ?

Les supporters sont en droit de s’interroger. Les revenus générés par les performances des différentes sélections sont-ils correctement gérés ? Les dépenses sont-elles suffisamment maîtrisées ? Pourquoi ces difficultés financières reviennent-elles de manière récurrente malgré les succès sportifs ?

Au-delà de la polémique, cette situation relance le débat sur la gouvernance et la transparence financière de la Fédération sénégalaise de football. Car si les résultats sur le terrain ont permis au Sénégal de s’imposer parmi les grandes nations africaines, les finances de l’institution, elles, continuent d’alimenter de nombreuses interrogations.

Une chose est certaine : les Sénégalais attendent désormais des explications claires. Car une question revient avec insistance : où est passé l’argent généré par les exploits du football sénégalais, et pourquoi la FSF se retrouve-t-elle, presque systématiquement, confrontée à des dettes ?





































































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