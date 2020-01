Face 2 Face : Tounkara "déçoit" Aïssatou Diop Fall

Aïssatou Diop Fall clame sa déception. Si elle devait noter son invité de ce dimanche, Mamadou Sy Tounkara, cette note serait sans doute, en deçà de la moyenne. Et pour cause, le conseiller spécial de Macky Sall a esquivé beaucoup de questions.



"L'émission n'est pas satisfaisante. Tu n'as pas répondu à presque 40% de mes questions", regrette la présentatrice de Face 2 Face.



Ses questions avaient généralement trait à la politique et à l'état de l'expression des libertés, sous l'actuel régime. Des sujets qui n'emballent pas Tounkara, qui ne s'en cache pas.



"Le problème, c'est que toi (Aïssatou), les questions stratégiques axées sur le savoir, entre autres, ne t'intéressent pas. Ce qui te préoccupe, ce sont les deals politiques, etc. Or, moi je n'en sais absolument rien. Tu m'as posé des questions dont j'ignore les réponses, raison pour laquelle je n'ai pas pu répondre", se défend l'invité de ADF.