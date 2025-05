Face à Pékin et Moscou, Macron veut " de nouvelles coalitions"

Le président français Emmanuel Macron a averti vendredi soir les États-Unis et les pays de la région Indo-Pacifique qu'ils risquaient de faire deux poids deux mesures en se concentrant sur un conflit potentiel avec la Chine, si cela se faisait au prix de l'abandon de l'Ukraine.





Les remarques de M. Macron interviennent alors que les États-Unis envisagent de retirer leurs troupes d'Europe pour les déployer dans la région indo-pacifique. Il a averti que l'abandon de l'Ukraine menacerait la crédibilité des États-Unis dans la prévention d'un conflit potentiel entre la Chine et Taïwan.





"Si nous considérons que la Russie peut être autorisée à s'emparer d'une partie du territoire de l'Ukraine sans restriction, sans contrainte, sans réaction de l'ordre mondial, que dira-t-on au sujet de ce qui pourrait se passer à Taïwan" Emmanuel Macron Président français



Les commentaires de M. Macron ont été faits lors de son discours d'ouverture de la conférence sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour.



Il s'agit du plus grand forum de sécurité de la région, qui intervient dans un contexte d'inquiétude face à l'affirmation croissante de la Chine et à l'impact mondial de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.





Il est à noter que le discours a été prononcé en présence du secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth.

Les États-Unis ont menacé la Chine de tarifs douaniers à trois chiffres. L'incertitude règne dans la région quant à l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité de Taïwan, qui risque également de se voir imposer des droits de douane américains de 32 %.



Pékin revendique Taïwan comme un territoire chinois. Xi Jinping n'exclur pas de s'en emparer par la force. La Chine envoie régulièrement des avions et des navires militaires près de Taïwan et dispose actuellement d'un porte-avions au sud-est de l'île.



Les États-Unis poursuivent une "politique indo-pacifique libre et ouverte", qui comprend l'envoi régulier de navires de guerre dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale.