Face à face avec Ousmane Sonko- Pourquoi Adji Sarr s'est habillée en rouge...Les graves révélations de l'ex masseuse qui enfoncent le leader de Pastef...

C'est connu: le rouge est synonyme de passion et de séduction. C'est l'une des couleurs les plus intéressantes, les plus subjugantes et c'est aussi l'une des plus belles teintes.



Les proches de l'ex masseuse Adji Raby Sarr, particulièrement l'illustre Gabrielle Kane, loin d'être têtes de linottes, savent que le rouge peut être élégant et classique, luxueux et chic, mais aussi délicat et dangereux.



Les hommes et les femmes aiment cette couleur. Pourtant, tout le monde n'ose pas porter cette couleur. Il faut dire que le rouge ne flatte pas tout le monde de la même manière.

"C'est une couleur assez capricieuse et dangereuse, il faut se rappeler de ce qu'Adji Sarr disait par rapport à l'une des femmes d'Ousmane Sonko. Ce n'est donc pas fortuit qu'elle s'habille ainsi à l'occasion de ce face to face décisif " fait savoir Gabrielle Kane, cablée par la rédaction de dakarposte.





Un vieux, aux cheveux de cendre, à ses côtés d'opiner du bonnet avant de laisser entendre que le rouge agit comme un aimant sur les regards.

En somme, Adji Sarr, sortie de l'anonymat par cette affaire de viols répétitifs et de menaces de morts, voudrait capter l'attention de ceux qui l' entoure, particulièrement de son bourreau Ousmane Sonko.



En tous les cas, la masseuse attitrée de l' ex inspecteur des impôts est apparue confiante toute pimpante, le regard hypnotisant avec cerise sur le gâteau une allure superbe.



Quoi qu'il en soit les prochaines heures nous édifieront bien...





