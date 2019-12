Face au silence des acteurs du secteur de l’électricité, Macky Sall se fâche

Le Chef de l’Etat n’apprécie pas du tout la dérobade des responsables qui ont les arguments pour répondre à la levée de boucliers. Face à la fronde populaire, le régime va donner une réponse politique contre Nio bagn, informe le journal L’Observateur. Le mutisme du directeur général de la Senelec et du ministre de l’énergie inquiète au plus haut niveau. le chef de l’État leur reproche de ne pas très bien communiquer sur la hausse du prix de l’électricité qui a fini de dresser des pans entiers du pays.



« Si la hausse était bien expliquée, les populations auraient compris et la mesure passerait sans heurt », a martelé le Président Sall.