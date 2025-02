Face aux tâtonnements de l'État, l'opposition se constitue en alliance et se prépare à la résistance

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République constate que "le pouvoir Pastef s'enlise dans une logique de règlement de comptes et une volonté de liquidation des libertés démocratiques si chèrement conquises par des décennies de lutte de notre peuple".



Après avoir fait un diagnostic du climat social sénégalais, le FDR indique que depuis la prise du pouvoir par Pastef : "plusieurs journalistes et opposants ont été injustement emprisonnés ou poursuivis en justice en raison de leurs opinions. Certains détenus sont maintenus en prison pour des raisons opaques bien que des conclusions des enquêtes leur soient totalement favorables. Le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, dévolu à l'opposition, a été illégalement confisqué par la majorité mécanique Pastef. Le maire de Dakar a été démis de ses fonctions dans des conditions indignes d'un pays démocratique, par une administration aux ordres. L'immunité parlementaire d'un député a été scandaleusement levée, sans que le pouvoir ait présenté un quelconque dossier l'incriminant. Des demandes de lever des immunités parlementaires pour des gestions relevant, au mieux des cas, de la Haute Cour de Justice ont été actées démontrant aux yeux de tous un dérèglement de la justice de notre pays. Comme si l'administration ne devait plus reposer sur le principe de neutralité, pendant de l'impartialité de l'État !".



Le FDR ne s'en arrête pas là. Il poursuit que "des manifestations pacifiques des populations sont systématiquement interdites. Une campagne insidieuse est orchestrée contre les partis politiques et, par conséquent, l'esprit d'une compétition démocratique plurielle de plus en plus remis en question. Et, pour la première fois de notre histoire, une révision ordinaire des listes électorales est engagée sans y associer les partis d'opposition. En effet, aucune rencontre avec les partis n'a été organisée à ce jour, ce qui constitue une trahison de nos traditions de concertation politique sur les opérations électorales et la mise à jour du Code électoral. Ce qui augure de nouveaux coups de force antidémocratiques, en relation notamment avec les prochaines élections territoriales".



Face à des dirigeants peu préparés à gérer le pouvoir, qui, en l'espace de quelques mois, ont fait preuve de "tâtonnements, de populisme et de promesses sans lendemain, le FDR se mobilise pour défendre "la République dont les valeurs fondamentales se trouvent gravement menacées par les agissements du pouvoir Pastef".



L'opposition a ainsi décidé de se constituer en alliance dénommée Front pour la défense de la démocratie et de la République.





"La vocation du FDR est de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation en vue de donner forme et contenu à la résistance du peuple sénégalais contre les politiques néfastes du pouvoir Pastef. Le FDR engagera, dans les prochaines semaines, des actions décisives autour des exigences suivantes : défense des libertés et droits démocratiques, et notamment la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et la fin des persécutions contre les opposants, les journalistes et les voix critiques ; le respect effectif des droits constitutionnels, en particulier la liberté de manifestation pacifique et la liberté d'expression ; la gestion démocratique du processus électoral, et notamment ; l'ouverture immédiate de concertations politiques autour de l'évaluation des élections présidentielle et législatives et la revue du Code électoral ; la révision concertée de la législation sur les partis politiques respectant le pluralisme et l'ensemble des garanties offertes par la Constitution ; la solidarité avec les populations en lutte.

Le FDR apportera un soutien actif à l'ensemble des luttes engagées par les forces vives pour défendre leurs droits sociaux et économiques contre les agressions du pouvoir Pastef





















Seneweb