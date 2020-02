Fadel Barro : « J’ai l’impression que Macky Sall n’entend pas »

L’ancien coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro, estime que le chef de l’Etat, Macky Sall, doit se ressaisir et libérer Guy Marius Sagna qui est « emprisonné de manière arbitraire ».



« Il faut que Macky Sall se ressaisisse. J’ai l’impression qu’il n’entend pas. Lui-même quand il était dans l’opposition, il a plusieurs fois dit qu’il allait sortir Wade du Palais, ou il va marcher sur le Palais. Il l’a dit parce qu’il était dans son droit », a déclaré Fadel Barro à l’émission Grand Jury de la RFM.







Le membre du collectif Noo Lank a ajouté que Macky Sall qui serait derrière l’arrestation de Guy Marius Sagna « a écouté certainement son ami Souleymane Ndéné Ndiaye qui a dit que l’Etat ne doit pas reculer et qu’il faut mater les manifestants ». « Je lui rappelle que ce sont ces mêmes gens-là, en 2011 et 2012, qui étaient au pouvoir, quand lui venait manifester avec nous à l’époque », dit-il.



Selon Fadel Barro, la forte mobilisation du collectif Noo Lank vendredi est la preuve que les Sénégalais ne supportent pas l’emprisonnement de Guy Marius Sagna.



« Quand Abdoulaye Wade a voulu mettre en prison Macky Sall parce qu’il avait créé son propre parti, c’est tout le peuple qui l’a accompagné jusqu’au Commissariat. Ces Sénégalais qui n’aiment pas l’injustice qui l’on soutenu quand il était exclu de l’Assemblée nationale, sont encore là et regardent comment il traite Guy Marius Sagna. Les jeunes avec qui il a affaire, ne lâchent pas », prévient Fadel Barro.





















igfm