Faible taux de participation : Les causes selon Cheikh Guèye

Le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye, s’est étonné du taux d’abstention des électeurs. Interrogé par nos confrères de Radio Sénégal internationale (RSI), il avance plusieurs causes.



D’après lui, l’écart entre les élections locales et législations, l’hivernage et les examens ont impacté sur ce faible taux de participation des citoyens qui ne sont pas allés aux urnes pour voter.



































































seneweb