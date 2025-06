Faibles accords dans la Commission Démocratie et libertés : Les divergences politiques plombent le dialogue

Le Dialogue national, qui a démarré le 28 mai dernier, a pris fin hier. Pendant une semaine, différents acteurs de la scène politique, de la Société civile, des religieux et des culturels ont échangé sur le système politique, thème de cette édition. Au terme des échanges, les trois commissions ayant abordé des thématiques-clés ont livré leurs conclusions.

Le facilitateur de ce dialogue, Dr Cheikh Guèye, qui a procédé à la clôture de ces concertations, a relevé les taux obtenus sur les thématiques discutées dans les commissions. Ainsi, les échanges sur les Réformes institutionnelles et organes de gestion des élections ont atteint un consensus total de 100 %. Pour ce qui est du processus électoral, c’est un accord de 94% entre les parties prenantes qui a été obtenu. S’agissant de la commission Démocratie, libertés et droits humains, elle n’a enregistré qu’un consensus de 26%. Ce taux montre ainsi les divergences persistantes sur les questions relatives aux libertés fondamentales. Toutefois, malgré les désaccords constatés sur ces points essentiels, Dr Guèye a salué les résultats. «Ce que nous avons accompli ensemble dépasse les postures partisanes, les clivages et les ambitions individuelles. Nous avons écrit à l’encre de la fraternité et du sens du dépassement, une des belles pages de notre destin collectif dans notre roman national. Ce dialogue n’a pas été un simple exercice de forme, il a été un espace de parole libre, un lieu de vérité, un moment de lucidité collective (…)», s’est-t-il félicité. Poursuivant ses propos, Dr Guèye ajoute que «des compromis ont été trouvés, des désaccords assumés, mais surtout un socle de consensus a émergé». D’après lui, «ce socle» va être transmis au «président de la République dont l’engagement de lui donner corps a été rappelé dans son discours d’ouverture du dialogue».

Et de lancer un appel : «Il appartient également à l’ensemble des institutions de la République, mais aussi à vous citoyens et citoyennes, de vous en approprier. A ceux qui n’ont pas encore pris part à ce processus, les portes restent ouvertes, car le Dialogue national n’est pas une fin en soi, mas un horizon permanent de construction collective.» Relevant que les concertations ont enregistré la participation de près de 700 personnes en présentiel, le facilitateur estime : «Ce dialogue est une victoire, non d’un camp sur un autre, mais de la République sur elle-même. Une victoire du Peuple sur la résignation, du débat sur la méfiance de l’intelligence collective, sur les replis individuels.» Confiant sur l’application des conclusions de ces concertations, Dr Guèye soutient que ce qu’ils ont «semé, l’histoire en portera les fruits demain». Il est d’ailleurs convaincu que ce processus aboutira à «un système politique plus juste, plus représentatif, plus éthique, une démocratie qui ne soit plus une simple mécanique électorale, mais une respiration continue entre le Peuple et ses institutions». «Le Sénégal ne sera plus tout à fait le même après ce 4 juin. Ce dialogue a été une thérapie contre les rancœurs, les crispations et les violences qui, nous l’espérons, laisseront désormais la place à l’apaisement durable de Jubbo et de Jammo qui rassurent l’investisseur et l’entrepreneur. Il portera en son cœur la trace indélébile d’un Peuple qui a su, une fois encore, prouver sa maturité, sa grandeur, sa capacité à se réinventer», a-t-il souligné.

Les conclusions issues de ces travaux seront soumises dans les prochains jours au président de la République qui veillera à leur mise en œuvre dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de co-construction.











































Le Quotidien