Fait insolite à la manif de F24 : "Macky nous a fait retourner au temps de l'esclavage", dit un militant de Pastef, une grosse chaine en fer autour du cou

"Le président Macky nous a déçus. Nous allons nous mobiliser, quoi qu'il arrive, pour lui montrer qu'on en a marre de lui. Qu'il arrête ce qu'il fait au peuple sénégalais et qu'il laisse Ousmane Sonko tranquille.



Parce que nous jeunes, il est notre seul espoir. Nous voulons vraiment qu’Ousmane Sonko soit président en 2024. Donc, pour la paix et la stabilité du pays, j'invite Macky Sall à reculer et à arrêter les magouilles qu'il est en train de faire sur le procès de Sonko. Nous n'allons jamais permettre que le président Ousmane Sonko soit en prison", indique-t-il.



D’ailleurs, poursuit-il, il n'y a plus de démocratie dans ce pays, depuis que Macky Sall a accédé à la magistrature suprême. "Macky nous a fait retourner au temps de l'esclavage. Personne n'a plus le droit de dire ou de faire ce qu'il veut", fulmine-t-il. D’où la grosse chaine autour du cou