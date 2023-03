Fake new/ Eventuelle colère de l’Armée: Adama Gaye, planqué à l’étranger fait preuve d’irresponsabilité illimitée

Le journaliste Adama Gaye qui se planque toujours à l'étranger fait preuve d’irresponsabilité illimitée. A travers une publication sur Facebook, il a annoncé que plus d’une trentaine d’officiers de l’armée ont tenu une rencontre secrète pour réfléchir sur la situation du pays. Alors que, regrette-t-on, c’est un Fake New, venant d’un gars, déconnecté de la réalité du pays.



De source sûre, dit-il, ces officiers ont envoyé un message fort à la gendarmerie et, à la police de Macky Sall. D’après lui, ils disent qu’ils n’accepteront plus quelque forfaiture, tout en signalant que leur devoir régalien, c’est de sécuriser les populations. Et, ils sont prêts à rejoindre le peuple.



Adama Gaye renseigne que ces officiers affirment qu’ils ne vont plus accepter que le Général Moussa Fall détruise ce pays par une télécommande de la policaillerie. « Le peuple a le pouvoir suprême. L’armée ne supporte plus les comportement de Macky Sall », conclut-il.









































































leral