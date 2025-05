Fake news- L'étudiante Sadiala Mballo n'est pas décédée à l'UCAD...Contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, elle a été retrouvée morte à...Ouakam

Une info fait état d'une étudiante retrouvée décédée dans sa chambre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sauf qu'il s'agit d'une fausse information. Et des médias "on line" ont spontanément pour ne pas dire

imprudemment repris ce canular.



En effet, la découverte macabre relayée un peu partout sur les réseaux sociaux , notamment sur certains sites d'informations fait état que la dame sur l'image, répondant au nom de Sadiala Mballo aurait eu lieu à l'UCAD. Que nenni!



Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs aux fins d'en savoir davantage, est en mesure de révéler que l'étudiante, originaire de Kolda (village de Saré Badji), a été retrouvée morte à Ouakam, précisément dans la chambre qu'elle partage avec sa tante.





Aux dernières nouvelles, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte .





Dakarposte, qui suit l'évolution de cette nébuleuse comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir amplement.







