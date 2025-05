Signature du pacte de stabilité sociale : Ousmane Sonko préconise «une gouvernance inclusive et transparente au service du peuple»

« Nous avons instauré une nouvelle forme de gouvernance. Depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous avons mis en avant une gouvernance inclusive. Chacun y est représenté. Mais personne ne doit avancer en solo, d’où la nécessité de concertations et de consultations », a affirmé le Premier ministre, soulignant l’esprit collectif qui anime la nouvelle équipe gouvernementale.



Insistant sur la transparence comme socle de l’action publique, Ousmane Sonko a déclaré : « Nous n’avons rien à nous partager : nous sommes tous là pour servir le pays. Telle est notre conception. Notre seule préoccupation, c’est le développement de notre nation. Nous serons une maison de verre, nous serons transparents avec vous».



Revenant sur son propre parcours syndical, le chef du gouvernement a rappelé son engagement de longue date en faveur de la justice sociale. « Lorsque j’ai décidé de créer un syndicat aux Impôts, beaucoup n’y croyaient pas. Nous avons surmonté de nombreux obstacles, mais notre seul objectif était de promouvoir la justice sociale et la transparence».



Ce pacte, selon lui, vise à asseoir une stabilité durable pour construire une économie nationale forte. « Ce pacte repose sur l’ambition de bâtir une économie solide, ce qui passe par une production suffisante. C’est le modèle alternatif que nous avons défendu ici », a-t-il précisé.



Dans son allocution, Ousmane Sonko a pointé les responsabilités du pouvoir public dans les blocages institutionnels. « Le problème du pays ne réside ni dans le patronat ni dans les syndicats, mais dans le pouvoir public. Lorsqu’un responsable politique fait campagne pour être élu, une fois au pouvoir, il doit faire preuve de transparence et rester au service exclusif du peuple qui l’a mandaté. Nous avons posé des actes forts en ce sens», a-t-il notamment dit.



Le Premier ministre a par ailleurs invité ses ministres à adopter une posture d’ouverture. « J’ai demandé à mes ministres de rester ouverts, car la plupart des malentendus proviennent d’un manque de communication», a-t-il enfin assuré.





















































Le Soleil